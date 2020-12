Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - Fahrradfahrer kollidieren

VredenVreden (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 63-Jährige am Dienstagmorgen in Ellewick zu. Die Vredenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße Up de Haare aus Richtung Lindenallee kommend, als ein 16-jähriger Pedelecfahrer ihren Weg kreuzte. Der Vredener kam gegen 06.35 Uhr aus einer Grundstückszufahrt. Die Radfahrer stießen zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 63-Jährige mittig des verkehrsberuhigten Bereichs ohne eingeschaltetes Licht am Rad unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

