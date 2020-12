Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Postzustellerin stürzt mit Fahrrad - Grauer Opel Corsa fährt weiter

HerfordHerford (ots)

(um) Am Mittwoch (16.12.), gegen kurz vor elf, fuhr eine 37-Jährige mit ihrem gelben Postfahrrad auf der Bahnhofstraße in Bünde Richtung Wasserbreite. In Höhe der Einmündung Elsedamm bog die Postzustellerin nach links ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein grauer Opel Corsa die Bahnhofstraße und überholte die abbiegende Fahrradfahrerin in dieser unklaren Verkehrslage. Die Radfahrerin stürzte in dem Moment, als sie den Unfall vermeiden wollte. Der überholende graue Corsa Fahrer setzte, ohne sich um die verunfallte Frau und dessen Angabe zur Unfallbeteiligung, die Fahrt auf der Bahnhofstraße fort. Die 37-Jährige aus Kirchlengern verletzte sich bei dem Sturz zum Glück nur leicht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles, bei dem der Verdacht besteht, dass sich der PKW Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

