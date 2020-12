Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Mehrere Autos aufgebrochen - Katalysatoren ausgebaut

KirchlengernKirchlengern (ots)

(jd) Ein 48-jähriger Autohändler aus Kirchlengern, der zur Fahrzeuglagerung einen Parkplatz an der Klosterbauerschafter Straße unterhält, alarmierte gestern (16.12.) gegen 16.00 Uhr die Polizei: Beim Anlassen eines seiner Autos hatte er kurz zuvor bemerkt, dass der Katalysator fehlte. Die Prüfung vor Ort ergab, dass der oder die unbekannten Täter an insgesamt drei Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut haben. Es handelt sich um zwei VW Polos und einen Ford Focus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen in der Klosterbauerschafter Straße etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell