Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Mehrere Parfumflakons entwendet - Kunde überführt Ladendieb

HerfordHerford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Kunde beobachtete gestern Abend (15.12.), gegen 21.20 Uhr, einen Mann dabei, wie er sich Ware in seine Jackentasche steckte. Der Kunde informierte sofort einen Mitarbeiter des Warenhauses an der Werrestraße. Dieser sprach den Beschuldigten auf den Sachverhalt an. Der 39-jährige Herforder gestand die Tat und übergab vier Parfumflaschen aus der Jackentasche. Nach Eintreffen der Polizei stellten die Beamten fest, dass der Mann eine weitere Parfumflasche aus der Auslage des Marktes zusätzlich in seiner Jacke versteckte. Der dringend des Ladendiebstahls verdächtige Mann muss sich nun vor Gericht verantworten. Zusätzlich erhielt er ein dreimonatiges Hausverbot in dem Geschäft.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell