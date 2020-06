Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mordopfer nach 25 Jahren identifiziert/Mordkommission hat Fragen an die Bevölkerung/Fotomontage mit Bild des Opfers im Mantel

Bild-Infos

Download

Gifhorn (ots)

Polizeiinspektion Gifhorn -Moko Eickhorst II-

Pressemitteilung: über Staatsanwaltschaft Hildesheim

Gifhorn 29.05.2020

Die am 26. Dezember 1994 bei Eickhorst im Landkreis Gifhorn aufgefundene Frauenleiche konnte nach 25 Jahren zweifelsfrei identifiziert werden. Aufgrund der neuen Erkenntnisse ergaben sich neue Ermittlungsansätze und es wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim die Mordkommission Eickhorst II mit den weiteren Ermittlungen beauftragt.

Bei der Frau handelt es sich um die damals 28 Jahre alte tunesische Staatsangehörige Zakia M. Die Identität konnte durch ein Abstammungsgutachten der Medizinischen Hochschule Hannover bestätigt werden.

Zakia M. wurde am 2. Weihnachtsfeiertag in der Gemarkung Eickhorst in einem Wasserloch liegend tot aufgefunden. Offensichtlich war die Frau mit einem oder mehreren Begleitern in einem PKW auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg abgebogen. Hier muss es aus unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Zakia M. durch äußere Gewalteinwirkung ums Leben kam.

Nach fast 25 Jahren wurde eine Vermisstenanzeige durch die Ehefrau des Sohnes von Zakia M. erstattet. Nach derzeitigem Stand kam Zakia M. am 13.12.1994 per Flug aus Tunesien in Hannover an. Auf dem Flug nach Hannover könnte Zakia M. eine Frau kennengelernt haben, von der sie in den darauffolgenden Tagen besucht wurde. Die unbekannte Frau (möglicherweise aus dem Raum Wolfsburg) wird dringend als Zeugin gesucht.

Zakia M. hatte während ihres Aufenthalts seit dem 13.12.94 Kontakte zu Personen in Wolfsburg und Salzgitter. Dementsprechend könnte Zakia M. sich in diesem Bereich aufgehalten haben.

In diesen Fall wurde bisher die Öffentlichkeit bereits mehrmals mit einbezogen. In den zurückliegenden Jahren wurde der Fall wiederholt bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Des Weiteren wurde der Fall in einer von Spiegel-TV produzierten Fernsehsendung für den Sender RTL II ("Ungeklärte Fälle - Deine Hilfe zählt") im März 2017 ausgestrahlt.

Fragen: Wer kann Angaben von Zakia M. zu ihrem Aufenthalt vom 13.12.-24.12.1994 in Salzgitter-Lebenstedt, Wolfsburg oder anderen Orten machen? Wer hat Zakia M. am 23./24.12.1994 in einem Restaurant im Großraum Braunschweig gesehen? Wer kann Angaben zu Begleitern von Zakia M. machen?

Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter Telefon 05371-9800 entgegen.

Bauerfeld, KHK Leiter Moko-Eickhorst II

Anlage: Passfoto mit Mantel Zakia M. 1994 Übersicht Tatort 1994

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell