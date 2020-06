Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall wirft Fragen auf - Zeugen gesucht

Barwedel (ots)

Am Freitag den 29.05.2020 kam es in den Morgenstunden gegen 09:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B248 in der Ortschaft Barwedel. An der dortigen Ampelkreuzung B248 / Tiddischer Straße kam es zum Zusammenstoß eines weißen VW Transporters und eines grünen BMW Mini. Die 22-jährige Fahrerin des BMW Mini kam aus Richtung Tiddische und wollte die B248 kreuzen um ihre Fahrt in Richtung Grußendorf weiterzuführen. Nachdem sie verkehrsbedingt an der roten Ampel warten musste, setzte sie ihre Fahrt nach Umschalten der Ampel auf Grün fort. Beim Kreuzen bemerkte sie den von links auf der B248 fahrenden 52-jährigen Oebisfelder Fahrer des VW Transporters. Dieser versuchte zwar noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit der BMW-Fahrerin aber nicht mehr verhindern. Die Beschädigungen waren so stark, dass beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Beide Beteiligte gaben an Grünlicht an der Ampelanlage angezeigt bekommen zu haben. Zur Klärung des Unfallherganges bzw. der Unfallursache bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat an besagtem Tag den Unfall beobachtet und/oder ist ebenfalls an der Unfallstelle gewesen und kann Angaben zur Ampelanlage geben? Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Weyhausen oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

