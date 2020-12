Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW - Komplettentwendung - BMW aus Carport gestohlen - Polizei sucht Zeugen

BündeBünde (ots)

(jd) Ein 69-jähriger Bünder stellte gestern (14.12.), gegen 7.00 Uhr, fest, dass sich sein Auto nicht mehr auf seinem Grundstück befand. Am Vorabend hatte er seinen BMW X6 gegen 22.00 Uhr in seinem Carport an der Hermann-Hesse-Straße abgestellt. Am nächsten Morgen fehlte von der grauen Limousine jede Spur. Das Fahrzeug verfügt über ein so genanntes "keyless-go-System". Der Schlüssel wird dabei nicht zum Öffnen des Fahrzeugen bzw. zum Anlassen des Motors benötigt. Der "Key" muss sich lediglich im oder in der Nähe des Fahrzeugs befinden. Die Polizei prüft inwieweit hier professionelle Täter die Funktstrecke zwischen Schlüssel und Fahrzeug mittels hochwertiger Technik überbrücken konnten. Aus diesem Grund rät die Polizei den Fahrzeugschlüssel in geeigneten Schalen oder Gefäßen im Haus aufzubewahren, von denen kein Signal mehr abgegriffen werden kann. Die Polizei bittet in diesem Fall Zeugen, die Angaben zu dem Pkw mit einer Herforder Zulassung machen können oder in der Nacht zu Montag, etwas Verdächtiges im Umkreis der Hermann-Hesse-Straße bemerkt haben, sich zu melden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

