Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz- Manipulation zur Leistungssteigerung

KirchlengernKirchlengern (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (10.12.) fiel Polizeibeamten der Fahrer eines Kleinkraftrades Keeway auf, der an seinem Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Gegen 19.15 Uhr befuhr er mit dem Roller den Quernheimer Feldweg. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 18-jährige Fahrer aus Kirchlengern auch keinen gültigen Versicherungsnachweis vorweisen. Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser technisch manipuliert wurde, so dass damit eine höhere Geschwindigkeit als zulässig gefahren werden kann. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte er dafür auch nicht vorweisen. Das Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten den Geruch von Marihuana beim 18-Jährigen fest und in der Bekleidung wurde eine geringe Menge am Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.

