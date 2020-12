Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrer eines E-Scooters stürzt zu Boden- Alkoholeinfluss festgestellt

HerfordHerford (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (10.12.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Bauvereinstraße in Herford gerufen. Eine Zeugin meldete einen gestürzten E-Scooter Fahrer, der auf dem Boden des Gehwegs lag. Gegen 20.45 Uhr befuhr der 41-Jährige aus Herford mit seinem Scooter der Marke Segway den Wachholderweg. Nachdem er mit seinem Fahrzeug zunächst auf der Straße eine Fußgängerin überholte, versuchte er danach auf einen Gehweg zu fahren. Aufgrund des leicht höheren Bordsteins kam er jedoch mit dem Scooter zu Fall. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am Kopf. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch beim 41-Jährigen fest. Zudem besteht der Verdacht, dass er ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurden entsprechende Blutproben entnommen.

