Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich - Vorfahrt eines Nissan Micra übersehen

HiddenhausenHiddenhausen (ots)

(sls) Auf der Schweichelner Straße in Hiddenhausen kam es am Mittwochabend (9.12.) zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit der Lippinghauser Straße. Gegen 20.50 befuhr der Fahrer eine VW Polo die Lippinghauser Straße aus Richtung Herford kommend in Richtung Bünde. Im Kreuzungsbereich mit der Schweichelner beabsichtigte der 28-Jährige aus Herford den Bereich zu überqueren, um auf der Lippinghauser Straße in Richtung Bünde weiterzufahren. Hierbei übersah er jedoch die 67-jährige Fahrerin eines Nissan Micra, die mit ihrem Fahrzeug auf der Schweichelner Straße in Richtung Bünder Straße unterwegs war. Die Nissan-Fahrerin aus Hiddenhausen versuchte noch abzubremsen, konnte jedoch einen Kollision nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo nach vorne geschleudert und stieß mit dort mit einem verkehrsbedingt gegenüber wartenden Seat Leon zusammen. Der 49-Jährige Fahrer aus Hiddenhausen wollte ebenfalls über die Lippinghauser Straße den Kreuzungsbereich in Richtung Herford passieren. Nach bisherigen Ermittlungen wurde glücklicher Weise nur 67-jährige Nissan-Fahrerin durch den Unfall leicht verletzt. Sie konnte nach ambulanter Behandlung ein Herforder Krankenhaus wieder verlassen. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt (Schaden ca. 15.000 Euro), dass alle von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

