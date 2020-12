Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr - Unfallbeteiligte verletzt

(sls) Am Mittwochnachmittag (9.12.) kam es zu einem schweren Unfall auf der Loher Straße in Löhne. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Porsche-Fahrer aus Bad Oeynhausen die Loher Straße in Richtung Bad Oeynhausen. In Höhe der Einmündung Auf der Burg kam der 56-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und prallte mit einem entgegenkommenden Ford Puma zusammen. Die 53-jährige Fahrerin aus Rösrath war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Knickstraße unterwegs. Durch die Kollision wurde der Ford Puma so stark beschädigt, dass die Fahrerin zunächst eingeklemmt und durch die Feuerwehr herausgeschnitten wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Der Porsche Mecan-Fahrer erlitt augenscheinlich nur leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Loher Straße gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

