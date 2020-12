Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Diebstahl von Automaten- Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen

LöhneLöhne (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (9.12.) wurde die Polizei über eine Komplettentwendung eines Zigarettenautomaten in Löhne informiert. Nach ersten Ermittlungen wurde der Automat an der Koblenzer Straße mit roher Gewalt aus der Verankerung an einer Hauswand gerissen. Durch die Auswertung von elektronischen Daten konnte der Inhaber feststellen, dass der Tatzeitpunkt in der Nacht zu Sonntag (6.12.) gegen 03.40 Uhr gewesen sein muss. Da es sich bei dem Automaten um einen schweren und auch sperrigen Gegenstand handelt, ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Täter diesen mit einem Fahrzeug abtransportierten. Zum genauen Inhalt des Automaten können bislang noch keine Angaben gemacht werden. In wie weit es einen Tatzusammenhang mit einem Automatenaufbruch in Kirchlengern in derselben Nacht gibt, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den schweren Diebstählen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell