Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stößt mit abbiegendem LKW zusammen- 17-Jähriger bei Sturz verletzt

KirchlengernKirchlengern (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (8.12.) gegen 07.05 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der Lübbecker Straße in Kirchlengern. Der 52-jähriger Fahrer eines Peugeot Boxer beabsichtigte mit seinem Transporter von der Lübbecker Straße nach links in die Straße Im Obrock einzubiegen. Während er sich bereits mittig im Einmündungsbereich befand kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Radfahrer aus Kirchlengern. Der Jugendliche war mit seinem Mountainbike auf der Lübbecker Straße mit eingeschalteter Beleuchtung in Richtung Bahnübergang unterwegs. Dieser konnte mit seinem Fahrrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden. Er stieß mit dem Fahrrad gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Er verletzte sich schwer im Oberkörperbereich und wurde mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Das beschädigte Fahrrad wurde den benachrichtigen Erziehungsberechtigen übergeben.

