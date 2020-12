POL-HF: Mehrere Beschädigungen durch Graffiti- Schmierereien im Bereich Herringhausen

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) Am Sonntagmorgen (6.12.) gegen 07.30 Uhr meldeten Zeugen verschiedene Farbschmierereien im Bereich des Rüterwegs. Nach den ersten Ermittlungen wurden durch bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag mehrere Verkehrsschilder und ein Bushaltestellenfahrplan mit verschiedenen Symbolen (OFF oder 1UP) beschmiert. Die Unbekannten beschädigten zusätzlich noch eine große Betonwand im Bereich eines Privatgrundstückes mit den Graffiti- Buchstaben-Fragmenten "LOL" und "Yallah" und eine weitere Grundstücksmauer mit weißen Buchstaben "FIFATO". Durch die Farbschmierereien entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesen Sachbeschädigungen und bittet dringend Zeugen, die Angaben zu den Graffitis (insbesondere den Symbolen) machen können oder denen in Tatortnähe verdächtige Personen in der Tatortnacht aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

