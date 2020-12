Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer nach Zusammenstoß verletzt- Kollision im Einmündungsbereich

BündeBünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am späteren Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Borrenkampstraße im Einmündungsbereich zur Osnabrücker Straße. Gegen 16.40 Uhr befand eine 52-jährige Fahrerin mit ihrem VW Caddy auf der Borrenkampstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich zur Osnabrücker Straße beabsichtigte sie nach rechts einzubiegen. Die Bünderin ließ einen von links kommenden Radfahrer zunächst passieren, der sich auf dem Radweg an der Osnabrücker Straße in Richtung Bünde befand. Beim Abbiegen übersah sie dann jedoch eine von rechts kommende 44-jährige mit ihrem Pedelec, die auf dem Radweg stadtauswärts unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem VW Caddy, wodurch die 44-jährige Radfahrerin aus Bünde stürzte und sich leicht verletzt. Sie musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

