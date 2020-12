Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei-Filiale

HerfordHerford (ots)

(mmb) Vermutlich in der Nacht zu Sonntag (06.12.2020) kam es zu einem Einbruch in die Filiale einer Bäckerei, die sich im Gebäude eines Lebensmittel-Discounters an der Elverdisser Straße befindet. Das Ladengeschäft schloss am Samstagnachmittag und als die Vorbereitungen zur Öffnung am Morgen des Folgetages erfolgen sollten, wurde der Einbruch festgestellt. Genaue Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

