Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: VW Golf gesucht

ArnsbergArnsberg (ots)

Am Freitagabend ist ein 17-jähriger Radfahrer aus Arnsberg um 21.10 Uhr auf der Henzestraße zu Fall gekommen. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht auf diesem Wege einen dunkelblauen oder schwarzen VW Golf 4. Der Wagen hat abgedunkelte Rückleuchten und einen auffälligen Aufkleber mit der Aufschrift: SR.6. Außerdem hat der Wagen das Kennzeichenfragment HSK-I. Der Fahrer des Wagens kann möglicherweise Angaben zu dem Unfallgeschehen machen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

