Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Holzzaun beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (12. März 2020) zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Ecke Sternstraße Spillingstraße einen Holzzaun. Der Zaun grenzt das Grundstück von den beiden Straßen ab und wurde unmittelbar an der dieser Stelle beschädigt. Der Unbekannt fuhr unerlaubt von der Unfallstelle weg. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

