In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. März 2020) entwendeten unbekannte Täter mehrere Elemente und das Ton eines Edelstahlzauns an einem Grundstück am Louise-Wildt-Weg. Die Metallteile wurden teils abgeschraubt, teils abgeschnitten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

