Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ 18-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend (12. März 2020) gegen 18.55 Uhr kam es auf der `s-Herrenberger Straße in Höhe der Ausfahrt der Autobahn 3, aus Oberhausen kommend, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein unbekannter LKW-Fahrer fuhr von der Ausfahrt der A3 aus Oberhausen kommend nach links auf die `s-Heerenberger Straße und missachtete dabei die bevorrechtigte, von links kommende Radfahrerin. Die 18-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der LKW überrollte das Fahrrad bevor der Fahrer sein Gespann auf der `s-Heerenberger Straße in Fahrtrichtung Niederlande anhielt. Ohne sich um die Gestürzte zu kümmern fuhr der Unbekannte wieder los. Es kann lediglich gesagt werden, dass der Auflieger grau gewesen sein soll. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum LKW und zum Fahrer machen können. Sie sollen sich bitte bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 oder auf jeder anderen Polizeiwache melden. (as)

