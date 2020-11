Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autos beschädigt

ArnsbergArnsberg (ots)

In der Straße Trift wurden sechs Fahrzeuge zerkratzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell