Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Seebach (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde ein an der Schwarzwaldhochstraße abgestellter Volvo beschädigt. Das Auto war wohl im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 17:15 Uhr in der Parkbucht eines dortigen Hotels abgestellt. In diesem Zeitraum soll ein bislang Unbekannter beide Fahrerseiten des Wagens zerkratzt und gegen diese getreten haben. Durch die Sachbeschädigung entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen. /lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell