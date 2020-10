Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl- Frontalzusammenstoß

Bühl (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von mehreren Tausenden Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagabend. Gegen 19:50 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines Audi die L84 aus Bühl kommend in Richtung Baden-Baden. Auf Höhe der Einmündung Immensteinstraße verlor dieser aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal in den Land Rover einer 42-Jährigen. Die 42-Jährige und ihr Sohn wurden hierbei leicht verletzt und durch den herbeigerufenen Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in das Stadtklinikum Baden-Baden gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 70.000 Euro. Wegen fahrlässiger Körperverletzung wird nun ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen geführt. /lw

