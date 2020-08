Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: 24-Jähriger geht in Haft - die Bundespolizei erkannte seinen Ausweismissbrauch

Konstanz (ots)

Im Rahmen der aktuellen verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen fiel Bundespolizisten am Samstag, den 8. August 2020, im Grenzgebiet ein Ausweismissbrauch auf; in deren Folge wurde der junge Mann anlässlich eines bestehenden Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert.

Bei einer polizeilichen Kontrolle wies sich ein 24- jähriger deutscher Staatsangehöriger gegenüber den Beamten mit einem deutschen Personalausweis aus. Bei der näheren Überprüfung des Dokuments kam der Verdacht auf, dass zwischen der Person im Ausweis und dem kontrollierten Mann keine Personengleichheit besteht. Im Rahmen einer umfassenden Personenidentitätsprüfung auf der Dienststelle, konnte der Missbrauch von Ausweispapieren mittels Abgleich der Fingerabdrücke zweifelsfrei bestätigt werden. Nach Aussage des Mannes wies sich dieser mit dem Ausweis seines Bruders aus, damit die Beamten keine Kenntnis über den bestehenden nationalen Haftbefehl des Amtsgerichts Rottweil wegen Sachbeschädigung und den vier Aufenthaltsermittlungen von weiteren drei Staatsanwaltschaften erlangten.

Der missbräuchlich verwendete Personalausweis wurde als Beweismittel sichergestellt; auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren zu. Abschließend wurde der Mann der diensthabenden Richterin vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert.

