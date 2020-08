Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Schwarzfahrerin wird von vier Staatsanwaltschaften gesucht

Konstanz (ots)

Am Nachmittag des 04. August 2020 kontrollierte ein Team der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe (GOD) Bodensee, bestehend aus einem deutschen Bundespolizisten und einer Mitarbeiterin der Eidgenössischen Zollverwaltung, eine deutsche Staatsangehörige am Bahnhof Konstanz. Eine Überprüfung ergab, dass die Frau von vier Staatsanwaltschaften aus vier Bundesländern wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wird. Es wurden drei Aufenthaltsermittlungen übermittelt und eine Haftstrafe vollstreckt. Wegen Erschleichen von Leistungen in vier Fällen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Deutsche zu einer Haftstrafe von 50 Tagen, die sie mit der Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 750 EUR exklusiv 78,50 EUR (Kosten) abwenden kann, verurteilt. Weil die 36- Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss sie nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tage verbüßen. Die Verurteilte wurde in die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd eingeliefert.

