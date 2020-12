Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Automatenaufbruch- Täter nehmen mehrere Zigarettenschachteln mit

Kirchlengern

(sls) In der Nacht zu Sonntag (6.12.) erhielten Polizeibeamte Kenntnis über eine Alarmauslösung an einem Zigarettenautomaten an der Oberbauerschafter Straße in Kirchlengern. Gegen ca. 03.00 Uhr wurde durch unbekannte Täter mit massiver Gewalt ein Zigarettenautomat aufgebrochen, so dass der Alarm ausgelöst wurde. Aus dem Inneren wurde eine bisher nicht genau festgelegte Menge an Zigaretten und auch Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in bislang unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Flüchtigen brachte bislang keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Aufbruch des Automaten geben können, oder denen verdächtigte Personen in Tatortnähe aufgefallen sind. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

