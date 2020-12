Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss- Fahrzeugführer uneinsichtig

HerfordHerford (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (05.12.) meldeten aufmerksame Zeugen gegen 13.40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Kiebitzstraße in Herford. Nach Angaben eines Zeugen touchierte augenscheinlich ein silberner VW Beetle beim Vorbeifahren einen weißen KIA Ceed, so dass die Außenspiegel beschädigt wurden. Bereits auf der Anfahrt zur Unfallstelle konnten die eingesetzten Polizeibeamten den augenscheinlich flüchtenden VW Beatle im Bereich des Wellbrocker Wegs anhalten und kontrollieren. Zum Anhaltezeitpunkt wurde der VW durch eine 39-Jährige aus Herford geführt. Die weiteren Ermittlungen am Anhalteort ergaben jedoch, dass der VW zum Unfallzeitpunkt durch einen 40-jährigen Herforder geführt wurde, der sich auf dem Beifahrersitz befand. Dieser hatte nach dem Unfall direkt die 39-Jährige abgeholt und einen Fahrerwechsel vorgenommen. Bei dem 40-Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Alco-Vortest verlief deutlich positiv, so dass dem Herforder Blutproben entnommen wurden. Auf dem Weg zur Blutprobenentnahme verhielt sich der Beschuldigte deutlich aggressiv und pöbelte die Beamten mehrfach an. Trotz mehrfacher Aufforderung aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation seinen Mund-Nasen-Schutz-Maske aufzubehalten, setzte er diese mehrfach wieder ab. Ihm droht diesbezüglich jetzt eine weitere Anzeige. Dem Fahrer wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis auf weiteres untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

