POL-HB: Nr.: 0724--Nächtliche Halloween-Party artete aus

Ort: Bremen-Hemelingen, Hellweger Straße Zeit: 1.11.20, 2 Uhr

Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einem Einsatz in Mahndorf aus. Dort war eine Halloween-Party aus dem Ruder gelaufen. Nachbarn hatten sich über Lärm beschwert, woraufhin es zu einer Schlägerei zwischen Bewohnern und jungen Feiernden gekommen war. Ein 32-Jähriger und eine 20 Jahre alte Frau wurden dabei verletzt.

Mehrere Bewohner der Hellweger Straße hatten sich nach Mitternacht über laute Musik und Lärm auf der Straße beklagt. Ursprung der Ruhestörung war ein Nachbarhaus, wo junge Leute lautstark eine Halloween-Party feierten. Als sich ein 32-Jähriger Anwohner draußen vorm Haus persönlich bei den jungen Partygängern beschwerte, kam es zu einem handfesten Streit. Noch bevor die Polizei eintraf, gipfelte die Auseinandersetzung in eine Schlägerei. Dabei soll der 32-Jährige eine junge Frau an den Haaren gezogen, zu Boden geschubst und getreten haben. Hierbei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein. Die 20-Jährige drohte daraufhin, ihren Widersacher abzustechen. Mehrere Partygäste schlugen nun auf den 32-Jährigen ein, wobei auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein soll.

Die aufgeheizte Situation konnte mit einem größeren Aufgebot von sechs Streifenwagen befriedet werden. Nachdem alle Gemüter beruhigt wurden, nahmen die Polizisten Anzeigen wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung auf. Gegen die 20-Jährige wurden zudem Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet. Der 32-Jährige und die junge Frau erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen, der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Da sich auf der besagten Halloween-Party mehr als zehn Personen befanden, leitete die Polizei entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung. Für Unbelehrbare kann es teuer werden.

