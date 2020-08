Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Steinbach am Glan (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 12.08.20 gegen 09:40 Uhr kam es in Steinbach am Glan in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mitarbeiter der Müllabfuhr verletzt wurde. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin übersah den, auf der Straße befindliche Mitarbeiter und erfasste ihn. Dieser schlug mit dem Kopf und der Schulter auf die Windschutzscheibe des PKWs und wurde anschließend auf den Boden geschleudert. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik verbracht, wo glücklicherweise keine schweren Verletzungen festgestellt wurden. |pikus

