Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nötigung einer Schwertransport-Begleiterin

Wolfstein (ots)

Eine Sicherungs-Begleiterin des Schwertransportes einer Windkraftanlage ist am Dienstagmorgen von einem PKW-Fahrer genötigt worden. Die 36-jährige Frau sperrte mit dem Verkehrszeichen 250 (Verbot der Durchfahrt) in der Signalanlage ihres Fahrzeuges die Einmündung Hauptstraße / Bundesstraße 270. Mehrere Fahrzeuge aus Richtung Stadtmitte hatten bereits vor ihrem Wagen angehalten. Schließlich scherte ein PKW aus der wartenden Fahrzeugschlange aus und fuhr über die Gegenfahrbahn, links an einer Verkehrsinsel vorbei in Richtung der Bundesstraße. Als die Sicherungskraft mit hochgehobener Hand auf die von ihm genutzte Fahrspur trat, gab der Fahrzeugführer Gas und nötigte sie so aus dem Weg zu gehen. Am nächsten Standpunkt der Begleitfirma wurde der vorbeifahrende Wagen fotografiert. Er war besetzt mit dem Fahrer, einer Beifahrerin und einem Kind auf dem Rücksitz. Der Fahrer wird sich gegenüber der Polizei zu der von ihm begangenen Straftat äußern können. Die Spezialfirmen, welche die teilweise imposanten Transporte der Windkraftanlagen begleiten, arbeiten meist sehr effektiv und schnell, damit der Verkehr nicht mehr als notwendig behindert wird. Jeder Verkehrsteilnehmer ist gehalten, die im Auftrag und mit der Genehmigung der Straßenverkehrsbehörden gegebenen Verkehrszeichen (hier Zeichen 250) zur Sicherung der Verkehrsteilnehmer zu beachten. Ein bedrohliches Zufahren auf eine auf der Straße stehende Person geht überhaupt nicht! |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell