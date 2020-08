POL-PDKL: Fahrraddiebstahl

Polizeidirektion Kaiserslautern

Ein Trekkingrad ist in den letzten Tagen in der Bahnhofstraße gestohlen worden. Das Fahrrad stand dort unter dem Carport bei einem Wohnanwesen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

