POL-FR: Brandalarm in Wohnheim

Am Dienstag den 02.08.2020, gg. 20:10 Uhr wurden die Feuerwehren aus Feldberg, sowie Schluchsee, das DRK, sowie die Polizei aus Neustadt zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnheim am Sommerberg gerufen.

Bei einer Überprüfung der Brandörtlichkeit durch die Feuerwehr stelle sich rasch heraus, dass ein Bewohner eine Kochplatte unerlaubt in seinem Zimmer betrieben hatte, so dass der aufsteigende Dampf beim Kochen, den Alarm auslöste. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei nahm die Herdplatte in Verwahrung.

