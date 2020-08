Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Missachtung der Vorfahrt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 01.08.2020, gegen 23:12 Uhr wollte eine 23-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Titiseestraße kommend, über die "Hochkreuzung" in Richtung Stadtmitte weiterfahren. Hierbei übersah diese einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Autofahrer. Der 53-jährige Fahrzeuglenker versuchte noch dem einfahrenden Auto auszuweichen, was ihm aber misslang. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen örtlichen Abschleppdienst geborgen werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell