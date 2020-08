Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alsenz - Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Rockenhausen (ots)

In der Nacht des 09.08.2020 zwischen 01:00 und 02:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Oberndorfer Straße in Alsenz.

Der Sachschaden beträgt ca. 400 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06361-9170.

