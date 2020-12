Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligter fährt weiter- Drei Fahrzeuge stoßen zusammen

Bild-Infos

Download

HerfordHerford (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten nach einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 239. Am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr beabsichtigte ein 23-Jähriger aus Herford mit seinem silbernen KIA Ceed von der Zufahrt der Ahmser Straße auf die B 239 in Richtung Bad Salzuflen auf die rechte der beiden geradeaus Spuren einzufahren. Hierbei bemerkte er plötzlich, dass ein vor ihm auf der rechten Spur befindlicher 34-Jährige aus Herford mit seinem Skoda Octavia verkehrsbedingt abbremsen musste. Selbst durch eine Vollbremsung konnte der 23-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Skoda nicht mehr vermeiden und fuhr hinten auf. Durch die Kollision mit dem KIA wurde der Skoda soweit nach vorne geschoben, dass dieser ebenfalls auf einen davor befindliches, bislang unbekanntes Fahrzeug geschoben wurde. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt anschließend jedoch in Richtung Bad Salzuflen fort, ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu gewährleisten. Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug handelte es sich nach ersten Ermittlungen um ein Fahrzeuggespann (PKW mit Anhänger). Auf dem Anhänger befand sich ein sogenannter Mini-Bagger. Der 34-Jährige Fahrer des Skoda wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten, oder auch mögliche weitere Zeugen die Angaben zum Beteiligten machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell