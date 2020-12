Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein- Diverse Silbergegenstände mitgenommen

BündeBünde (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (8.12.) wurden Polizeibeamte zu einem Einbruch an der Wedekindstraße in Bünde gerufen. In Abwesenheit der Bewohner schlugen bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende eine Balkontür ein und gelangten in das Innere des Hauses. Die Unbekannten durchsuchten augenscheinlich sämtliche Räume, Schränke, Schubladen und auch Regale. Aus den verschiedenen Räumen nahmen die Täter eine auffällige Standuhr aus Messing, eine Silberhaarbürste, eine Silberkleiderbürste und auch verschiedene Messinggegenstände mit. In einem Schrank befanden sich diverse Schallplatten, die auch zum Diebesgut wurden. Der genaue Wert der entwendeten Gegenstände kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden. Die Täter verließen anschließend das Objekt in unbekannte Richtung. Da es sich bei dem Diebesgut um auffällige Silber- und Messinggegenstände handelt, hofft die Krimimalpolizei auf Zeugen, die mögliche Hinweise zu Verbleib des Diebesgutes machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

