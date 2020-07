Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 16.07.20

Gillenfeld (ots)

Ereignis: Verkehrsunfallflucht

Ort: Gillenfeld, Schulstraße 6

Zeit: 10.07.20, gegen 12.00 h

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem roten Traktor am Freitag, dem 10.07.2020, gegen 12:00 Uhr, die Schulstraße in Gillenfeld von der Brunnenstraße kommend in Richtung Schule. In Höhe der Hausnummer 6 stieß der Traktor in einem Fahrbahnengpass gegen ein Wohnhaus und beschädigte dieses. Der Traktorfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

