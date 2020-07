Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Prüm (ots)

Am 15.07.2020, gegen 15:00 Uhr, kam es in Prüm-Niederprüm, St.-Vither-Straße, zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein dunkelgrauer VW Golf parkte dort auf dem Parkplatz des Center-Shops. Links neben diesem Golf parkte ein weißer Toyota Hybrid. Nachdem der Fahrer des Golfs nach ca. 10 min aus dem Shop kam, musste er einen Schaden an seiner linken hinteren Fahrzeugseite in Form von weißen Kratzspuren in einer Höhe von 27-61cm feststellen. Der weiße Toyota Hybrid war zu diesem Zeitpunkt schon weg und es parkte auch kein weiteres Fahrzeug auf dessen Parkplatz. Es ist nun naheliegend, dass der weiße Toyota Hybrid für den Schaden verantwortlich ist. In diesem Toyota wurde ein Mann, ca. 60 Jahre alt, mit grauer/weißer Kopfbehaarung gesichtet.

Hinweise zu dem vorgenannten weißen Toyota Hybrid und/oder Fahrer, bzw. unabhängige Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei Prüm zu wenden.

