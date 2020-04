Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - "Freund und Helfer"

Bühl (ots)

Dass die Polizei den Beinahmen "Freund und Helfer" zurecht verdient bewiesen einmal mehr die Beamten des Polizeireviers Bühl. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden die Ordnungshüter am Dienstagvormittag auf eine 35-jährige Frau aufmerksam die offensichtlich im Bereich des Guckenwegs nach Hilfe suchte. Wie sich herausstellte war ihre Schwester zuvor im Eingangsbereich ihres Wohnmobiles gestürzt und hatte sich so stark am Kopf verletzt was bei ihr in der Folge Übelkeit und Schwindelgefühl verursacht hatte. Kurzer Hand wurden die ortsunkundigen Damen von den hilfsbereiten Beamten zum Krankenhaus Bühl eskortiert und dort an die Notaufnahme übergeben. /kfm

