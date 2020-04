Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verletzung nach Kollision

Lahr (ots)

Lahr - Weil am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, ein auf der falschen Fahrbahnseite parkender Mercedes-Fahrer nicht aufpasste kam es, im Bereich der Weingartenstraße, zu einem Zusammenstoß mit einer Rollerfahrerin. Zuvor wollte der 36 Jahre alte Mann auf die Fahrbahn ausscheren und kollidierte hierbei mit der auf der ordnungsgemäßen Seite entgegenkommenden 59-jährigen. Hierbei wurde die Rollerfahrerin nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und wurde im Anschluss im Krankenhaus behandelt. Nach vorläufigen Schätzungen beträgt der Sachschaden an den Fahrzeugen rund 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr legen nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft gegen den Verursacher vor.

