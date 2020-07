Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Montag, 13.07.2020, gegen 16.30 Uhr, stellte ein Kunde seinen grauen Pkw der Marke Mazda auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Römerstraße in Wittlich ab. Während seiner Abwesenheit touchierte ein anderes Fahrzeug den geparkten Mazda am linken hinteren Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Uwe Schumacher, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell