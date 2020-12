Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: VW Golf landet im Graben- Abbiegevorgang übersehen

Bild-Infos

Download

SpengeSpenge (ots)

(sls) Auf der Bünder Straße kam es am Dienstagmorgen (7.12.) zu einem Zusammenstoß zwischen einem 30-jährigen VW-Golf Fahrer aus Spenge und einem grauen BMW X1. Gegen 07.20 Uhr befuhr eine 50-jährige aus Enger die Bünder Straße in Richtung Werfer Straße (Bünde). Im Einmündungsbereich Groß-Aschen beabsichtigte sie nach links in die Straße einzubiegen, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt halten. Das übersah der 30-Jährige, der sich mit seinem Fahrzeug direkt hinter dem BMW befand und fuhr hinten auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Golf nach rechts in den dortigen Straßengraben geschleudert und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Die Engeranerin wurde durch den Aufprall des VW Golf verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 20.000 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell