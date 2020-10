Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bus kollidiert mit Radfahrer - 23-Jähriger schwer verletzt

Enger (ots)

(jd) Ein 46-jähriger Busfahrer fuhr gestern (13.10), gegen 12.45 Uhr, auf der Spenger Straße in Richtung Bahnhofstraße. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Engeraner mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Spenger Straße in gleicher Richtung. Auf Höhe des Busbahnhofes wollte der 46-jährige mit seinem Bus nach rechts auf das Gelände des Busbahnhofes abbiegen. Hierbei übersah er den von hinten kommen Radfahrer, der im Einmündungsbereich geradeaus weiterfahren wollte. Der Bus stieß mit dem Radfahrer zusammen, wodurch der 23-Jährige von seinem Rad geschleudert wurde. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den schwerverletzten Engeraner zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch das Überrollen durch den Bus wurde das Fahrrad komplett beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Spenger Straße in Richtung Bahnhofstraße gesperrt werden.

