Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rüttelplatte aus Scheune gestohlen - Videomaterial sichergestellt

Herford (ots)

(jd) Das Sicherheitssystem eines 37-jährigen Herforders hat gestern (13.10.) gegen 11.40 Uhr an der Ahmser Straße ausgelöst. Der Herforder verständigte umgehend einen Familienangehörigen, um nach dem Rechten zu sehen. Dieser stellte beim Eintreffen auf dem Grundstück fest, dass ein Scheunentor offen stand und eine in der Scheune gelagerte Rüttelplatte fehlte. Der Mann informierte sogleich die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stellten sie Videomaterial sicher, auf dem zu erkennen ist, dass ein Mann und eine Frau mit einem Sprinter auf das Grundstück gefahren sind. Gemeinsam haben sie die Scheune betreten und augenscheinlich die Rüttelplatte entwendet. Die Ermittlungen zum Fahrzeug und den beiden Insassen dauern noch an.

