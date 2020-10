Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bus touchiert parkenden Pkw - Unfallbeteiligter gesucht

Herford (ots)

(jd) Am Montag (12.10.) fuhr ein Linienbus, gegen 15.55 Uhr, auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Bergertorstraße. Am rechten Fahrbahnrand parkten zu diesem Zeitpunkt mehrere Autos. Der 56-jährige Busfahrer bog mit seinem Fahrzeug auf Höhe der parkenden Autos nach rechts in die Bergertorstraße ab. Während des Abbiegevorgangs wechselte ein dunkler Kleinwagen von der linken auf die rechte Abbiegespur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Busfahrer dem Fahrzeug nach rechts aus und touchierte mit dem hinteren Teil seines Busses den parkenden VW eines 54-jährigen Herforders. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Sachverhalts den bisher unbekannten Unfallbeteiligten. Zeugen oder der Beteiligte melden sich bitte bei der Polizei unter 05221/8880.

