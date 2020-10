Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkendes Auto touchiert und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 71-jähriger Herforder parkte seinen Audi am Freitag (9.10.), gegen 18.00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Straße Auf dem Dudel. Als er am darauffolgenden Tag zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er frische Beschädigungen an seinem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten mehrere Kratzer am vorderen linken Radkasten und an der Stoßstange fest. Zudem wies das Auto grüne Fremdlackanhaftungen auf, die während der Unfallaufnahme durch die Beamten gesichert werden konnten. Das Verkehrskommissariat prüft, inwiefern die Partikel von einem grünen Pkw stammen. Der linke Außenspiegel wies ebenfalls Kratzer auf und war nach innen eingeklappt worden. Der Sachschaden am Audi beträgt etwa 3.100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Samstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei Herford unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell