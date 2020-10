Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versammlung - Polizei begleitet Demo gegen Rassismus

Herford (ots)

(um) Am heutigen Tage fand eine demonstrative Aktion verschiedener Gruppierungen aus dem Kreis Herford im Innenstadtbereich Herford statt. Die Versammlung war unter Auflagen der Polizei Herford bestätigt worden. Das Motto der Versammlung lautete "Gegen rassistische Gewalt überall". In der Spitze schlossen sich 100 Personen der Veranstaltung an. Der friedliche Aufzug ging durch die Innenstadt entlang der Hansastraße, Mindener Straße, über den Lübbertorwall auf die Märkte. Eine Auftaktkundgebung gab es am Bahnhof. Weitere Kundgebungen erfolgten an der Hansastraße in Höhe des Polizeigebäudes, auf dem Alten Markt. Die Zwischenkundgebung am Gänsemarkt ließ der Veranstalter ausfallen. Eine geplante Abschlusskundgebung am Bahnhof fand nicht statt. Die Versammlung verlief ohne Zwischenfälle oder Störungen und endete gegen 16:00 Uhr.

