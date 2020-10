Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(mas) Heute (Samstag, 10.10.), gegen 00.15 Uhr, kam es in der Brandastraße in Bünde zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-Jähriger aus Bünde befuhr mit seinem PKW BMW die Brandastraße in Richtung Raffaelstraße. Im Anschluss an eine leichte Linkskurve verlor der 23-Jährige die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Verunfallte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Aufgrund der unfallbedingten Verletzungen wurde der 23-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Alkoholisierung des 23-Jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. An dem PKW entstand ein Totalschaden. Dieser musste geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

