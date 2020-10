Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trickbetrug - Gewähren Sie keinen Zugriff auf Ihren Computer - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Die Polizei Herford warnt aktuell: Vorsicht vor der Betrugsmasche "Microsoft Support". In den vergangenen Stunden am heutigen Tage meldeten sich etwa 15 Personen aus dem Kreisgebiet, die sog. Call-ID-Spoofing Anrufe erhielten. Die Trickbetrüger wollen nur eins erreichen: Den Zugriff auf ihren Computer. Am Besten das Gespräch sofort freundlich beenden. Es handelt sich nicht um echte Mitarbeiter, sondern Trickbetrüger. Alle bisherigen Anrufer haben richtig gehandelt und es ist bislang noch kein Schaden eingetreten.

