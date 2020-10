Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Aufmerksame Mitarbeiter retten hohe Beute

Kirchlengern (ots)

(um) In einem besonderen Fall des Ladendiebstahls in einem Drogeriemarkt am Obrock beobachteten gestern Nachmittag die Mitarbeiter auffällige Kunden. Ein Kunde lud diverse Kosmetika in eine mitgebrachte Tasche. An der Kasse setzte vermutlich eine Bezahlschwäche ein. Der kräftige dunkelblonde Mann verließ den Markt ohne die Ware, die er in eine Tasche geladen hatte, zu bezahlen. Daraufhin sprach eine Mitarbeiterin den etwa 30-Jährigen an und rief ihm hinterher. Der bislang unbekannte Dieb setzte dann in Richtung des Parkplatzausganges seine Flucht fort und weiter Richtung Treppe zur Lübbecker Straße hin. Ein Zeuge hielt den Mann noch kurz fest, bevor dieser sich lossriss und unerkannt entkam. Zurück blieb die speziell für Ladendiebstahl präparierte Tasche und die darin befindliche Beute. Es waren kosmetische Artikel im Wert von über 1.200.- Euro, die vor Ort an die Filialleitung übergeben werden konnten. Der bislang unbekannte Täter war mit einer blauen Sportjacke mit zwei weißen Streifen auf den Ärmeln bekleidet. Die Polizei bittet zudem Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder Täter machen können sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

